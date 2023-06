Firenze, le videocamere hanno ripreso Kata: "È rientrata nel palazzo"

11 giugno 2023 a

Continuano le ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, che i familiari chiamano Kata, la bambina peruviana di 5 anni che risulta irreperibile dalle ore 15 di sabato 10 giugno. Nella Prefettura di Firenze si è concluso un vertice per fare il punto sulle ricerche che "fino ad ora si sono svolte all’interno dell’immobile e lungo il fiume Mugnone, anche con l’impiego di cani molecolari. Proseguiranno le attività di ricerca anche con l’impiego di personale del volontariato attivato dagli Uffici della Protezione Civile della Città metropolitana e del Comune di Firenze".

Nel comunicato la Prefettura, che aveva già diffuso la foto della bimba, riporta anche la descrizione di Kata: altezza 115 cm, occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava maglietta a maniche corte di colore bianco, pantalone di colore viola e scarpe nere.

Ricerche a tappeto per trovare la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze

Si indaga in ogni direzione. Intorno alle ore 15 di sabato Kata è stata vista l’ultima volta nel cortile dell’ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100, nel quartiere di Novoli, dove abita la famiglia insieme a circa cento persone, in gran parte romeni e peruviani. "Le indagini sono a 360 gradi. Non abbiamo nessun elemento al momento che ci fa propendere per una pista piuttosto che per un’altra. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rapimento da parte di adulti o l’allontanamento", ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.

Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamani ma non ci sono tracce della bambina. La piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola più. "Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l’abbia portata via, non so cosa pensare. Aiutatemi a ritrovarla", sono le parole pronunciate più volte dalla giovane donna. Secondo il racconto della madre Caterina, la bimba era affidata a un adulto "che si è distratto un attimo e quando l’ha cercata non c’era più". Il padre risulta detenuto. "È stata vista l’ultima volta intorno alle 15:15. Da allora sembra davvero sparita nel nulla", ha detto il generale Gabriele Vitagliano alle telecamere del programma di Rai 3 "Chi l’ha visto?". La madre per andare a lavorare aveva consegnato la figlia allo zio: quando la donna è tornata nell’ex albergo occupato, Kata non c’era più in cortile a giocare con gli altri bambini. Tutte le segnalazioni arrivate in queste ore si sono rivelate infondate.

I carabinieri stanno passando al setaccio anche le videocamere presenti in zona. Si vedrebbbe la bambina uscire dallo stabile, e successivamente rientrare. "Ma non mi sento di escludere che possa essere uscita di nuovo, magari coperta da un adulto", spiega Vitagliano che esclude che la piccola sia nello stabile, controllato due volte.