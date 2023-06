Vallesaccarda, bus turistico travolge cinque auto sull'A16: morti e feriti

04 giugno 2023 a

a

a

Una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di notte lungo l’autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli. Un autobus con a bordo 38 passeggeri e due autisti è finito in una scarpata e si è ribaltato dopo aver travolto 5 vetture. Sul posto i vigili del fuoco di Cellino e del distaccamento di Bisaccia che hanno recuperato i feriti trasferiti a bordo di varie ambulanze negli ospedali più vicini. Sul posto portati i soccorsi anche con un’eliambulanza. Con una gru si è cercato di sollevare il bus turistico per verificare che non vi siano altre persone coinvolte.

x 1 / 6

Era diretto a Roma il pullman con 38 persone a bordo, partito da Lecce e finito in una scarpata lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, travolgendo 5 auto, due delle quali coinvolte in un precedente incidente. Uno dei passeggeri, tutti extracomunitari, è morto. Altri 14 sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Salvi i due autisti, anche se feriti. Essenziale per accertare i responsabili, sarà il recupero del bus che si è ribaltato. Un’autogrù dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è stata portata sul posto per sollevare il pesante mezzo. Anche gli altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 4 nel tratto compreso tra Vallata e Vallesaccarda, in direzione Napoli, sono stati sequestrati e tutti i conducenti saranno sottoposti ai controlli di rito per verificare l’uso di sostante stupefacenti o alcol.