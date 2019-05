Pullman si ribalta sull'autostrada. Turista russo muore nello schianto

Dalle prime informazioni, sarebbero sette i feriti nell'incidente che ha interessato un autobus turistico che si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. Al momento risulta anche una persona deceduta, anche se la notizia non è stata ufficializzata dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Sul bus viaggiava una comitiva di turisti stranieri, circa una sessantina di persone, tutti di vari Paesi dell'Est Europa, che si trovano in Italia per un tour tra le città d'arte.