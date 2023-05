Ultima Generazione, sabotaggio oleodotto in Germania. "Sono terroristi"

24 maggio 2023 a

Non ha usato mezzi termini Alessandro Sallusti a Stasera Italia per descrivere quella che, secondo il direttore di Libero Quotidiano, è ormai la pericolosità sociale degli attivisti di Ultima Generazione. "Sono eco-terroristi", afferma il giornalista. "Stiamo prendendo sottogamba questo fenomeno che in realtà - sostiene Sallusti - è pericoloso. Come tutti i fenomeni integralisti". Il riferimento è ai sequestri e alle perquisizioni scattate oggi, in Germania, nell'ambito di un'indagine aperta per scoprire chi finanzia Ultima Generazione. E gli inquirenti hanno scoperto qualcosa che sembra decisamente grave.

Sarebbe stato messo in piedi, infatti, un piano di sabotaggio di un oledotto che dalla Germania arriva fino a Trieste. La procura di Monaco ha fatto sapere che indaga su sette persone, di età compresa tra 22 e 38 anni, sospettate di avere costituito o sostenuto un’organizzazione criminale. Due attivisti ricondotti a Ultima Generazione, in particolare, sono sospettati di aver cercato di sabotare l'oleodotto che collega la città bavarese di Ingolstadt con il porto italiano di Trieste.

Per quanto riguarda gli accertamenti sui finanziatori di Ultima Generazione, per il momento gli inquirenti hanno perquisito quindici proprietà, sequestrato due conti e disposto il blocco dei beni. Gli attivisti sono accusati di aver «organizzato una campagna di donazioni per finanziare ulteriori atti criminali» per il gruppo attraverso il suo sito web. E la raccolta avrebbe raggiunto una cifra di almeno 1,4 milioni di euro.