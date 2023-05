Meteo, quando arriva il caldo. Giuliacci non ha dubbi: le previsioni di maggio

16 maggio 2023 a

Il maltempo sferza l'Italia colpendo duramente il centro nord, soprattutto l'Emilia-Romagna dove la preoccupazione è al massimo per la piena di fiumi e corsi d'acqua. Un meteo anomalo, questo di questo mese di maggio, che non sembra dare segnali di discontinuità. A fornire le previsioni aggiornate sul tempo che farà in Italia è il team di esperti del colonnello Mario Giuliacci, secondo cui ci sono pochi dubbi sulla situazione vivreemo nei prossimi giorni.

"Siamo passati da una fase di mancanza di piogge in molte regioni italiane ad una con un eccesso di precipitazioni", si legge nell'analisi di meteogiuliacci.it. . Il maltempo però "continuerà ancora per diverso tempo e se da un lato le condizioni miglioreranno al Centro-Sud e in Romagna (le aree più coinvolte in questa fase), dall'altro è altamente probabile che arrivi una nuova fase di maltempo per il fine settimana al Nord-Ovest", scrivono i meteorologi.

Attenzione a Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, dunque, dove nei prossimi giorni la bassa pressione colpirà soprattutto in questa zona. Miglioramenti, come detto, sono attesi nelle regioni meridionali e al centro, ma la domanda è: quando arriveranno sole e caldo? Per farlo dobbiamo affidarci alle tendenze meteo a medio e lungo termine che, affermano gli esperti, non offrono i presupposti per un ritorno stabile dell'alta pressione. "Non si intravedono le condizioni per maggiori stabilità e soprattutto non sappiamo ancora con precisione quando finirà questa lunga fase meteo instabile", si legge sul sito di Giuliacci che sottolinea come questo periodo di perturbazioni potrebbe riequilibrare in parte il deficit idrico dovuto alla siccità ma il cambio è stato troppo drastico, anche per gli effetti di alluvioni e allagamenti, e una tregua sarebbe opportuna.