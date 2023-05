Ucraina, Tricarico avverte Meloni: "I britannici odiano i russi". Scenario choc

17 maggio 2023 a

I britannici hanno un oddio profondo nei confronti dei russi e l'Italia dovrebbe distanziarsi dalle posizioni del primo ministro Rishi Sunak. Il generale Leonardo Tricarico a gamba tesa sulla guerra in Ucraina. "La Gran Bretagna alla guida della Nato è un rischio. Il loro odio per i russi proviene da lontano. Sbaglia l’Italia a posizionarsi sulla linea Sunak", tuona l'alto ufficiale secondo cui la linea del Regno Unito avrebbe pesante ripercussioni: "Così il conflitto andrà per le lunghe e un continente diviso sarà ancora più debole agli occhi del pianeta".

Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’aeronautica, lo ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità. Il presidente della fondazione di analisi strategica Icsa avverte il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e spiega come solo la mediazione di Paesi neutrali possa mettere fine al conflitto in Ucraina: "Mi riferisco ai Brics, ma soprattutto all’India che fino a oggi è rimasta a guardare, astenendosi sistematicamente da tutto. Per le sue dimensioni e soprattutto perché non controversa agli occhi degli americani, potrebbe rivelarsi determinante. Gli statunitensi non tollereranno mai un ruolo di primo piano della Cina".