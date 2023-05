Ucraina, missile ipersonico russo mette ko il Patriot da un miliardo: il video

16 maggio 2023 a

Un sistema di difesa missilistica Patriot di fabbricazione statunitense è stato probabilmente danneggiato, ma non distrutto, nei raid notturni condotti dalla Russia vicino Kiev. Lo ha reso noto un funzionario degli Stati Uniti alla Cnn, precisando che sono in corso valutazioni per stabilire l’entità dei danni, così da determinare se il sistema debba essere ritirato o semplicemente riparato sul posto dagli ucraini. In precedenza il ministero della Difesa russo aveva rivendicato la distruzione di un sistema Patriot in un attacco condotto nella notte con un missile ipersonico Kinzhal.

Nel rapporto del governo russo citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti si parla degli attacchi notturni condotti con armi di precisione che avevano come obiettivo anche unità combattenti ucraine e siti di deposito di munizioni, armi e altre attrezzature militari: "L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti", ha riferito il ministero russo. In precedenza l’Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili russi durante la notte, compresi sei Kinzhal.

I sistemi difensivi sono diventati protagonisti nelle ultime settimane. L’aeronautica ucraina ha intercettato 18 missili, fra cui sei Kinzhal, lanciati dalla Russia contro il paese durante la notte, ha reso noto il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, precisando che "verso le 3,30 i russi hanno attaccato l’Ucraina da nord, sud ed est".

