Meloni fa visita a Berlusconi: "È in ripresa e lavora incessantemente"

Silvio Berlusconi è "di ottimo umore" e "in rapida ripresa". Lo ha fermato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è stata all’Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il leader di Forza Italia. Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. "È di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier", commenta la premier.

La giornata della premier è stata caratterizzata ancche dalla partecipazione a Udine all'adunata degli alpini. "Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici ed è la cosa più preziosa che abbiamo" dice prima di salire in auto al termine delle celebrazioni. "Oggi è la festa della Mamma ma noi abbiamo sempre un’altra mamma che è la Patria senza questo legame non c’è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima" conclude Meloni.

In precedenza il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, aveva consegnato alla presidente del Consiglio un foulard con l’effigie di Giambattista Tiepolo, pittore settecentesco legato alla città. La premier, secondo quanto riferito, dopo aver ricevuto il dono, ha augurato buon lavoro al primo cittadino. A Udine, intanto, prosegue sotto la pioggia la sfilata della 94ma Adunata nazionale degli alpini che andrà avanti fino a stasera e ha attirato in città decine di migliaia di penne nere in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero.