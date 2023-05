Sondaggi, effetto Schlein finito. La Supermedia: cresce Fratelli d'Italia, batosta Pd

Giada Oricchio 13 maggio 2023 a

Le intenzioni di voto degli italiani si sono cristallizzate: la fiducia in Fratelli d’Italia resta granitica. A certificarlo è la "Supermedia YouTrend" di Lorenzo Pregliasco in collegamento con il talk “Omnibus” su LA7, venerdì 12 maggio. Dal 27 aprile al 12 maggio, il partito di Giorgia Meloni è sempre primo nei consensi con il 28,9 per cento (+0,2).

Il Pd insegue con il 20,2 per cento che però significa una leggera frenata (-0,3). A favore del terzo partito cioè il M5s di Giuseppe Conte: 16,1 per cento (+0,2). Tornando al centrodestra sale di poco la Lega di Matteo Salvini che passa al 9,1 per cento (+0,2). Cede terreno Forza Italia che cala al 6,9 per cento. Il video di silvio Berlusconi non ha sortito l’effetto sperato. La sorpresa arriva dal defunto Terzo Polo. Azione di Carlo Calenda è sopra il 4 per cento (+0,2), mentre Italia Viva di Matteo Renzi guadagna il 3 per cento grazie a un balzo di +0,6 per cento. Quando si dice “meglio soli che male accompagnati”.

Anche se per Pregliasco si tratta di "un rimbalzo" dopo il congelamento dovuto alla rottura tra i due leader. Per i partiti minori il rilevamento demoscopico vede Verdi/Sinistra al 2,9 per cento (-0,1), +Europa al 2,2 (+0,1), Italia con Paragone al 2,1 (+0,1), Unione Popolare al1,3 (-0,1) e Noi Moderati al 0,9 per cento (-0,4).