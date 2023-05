Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Discovery con Luciana Littizzetto

Sullo stesso argomento: Fango su Chiocci, gli attacchi infami dei compagnucci di Repubblica

14 maggio 2023 a

a

a

Fabio Fazio ha firmato per Warner Bros. Discovery approda sul canale Nove. Con il conduttore torinese anche Luciana Littizzetto. La telenovela è finita. Discovery annuncia l’arrivo di Fabio Fazio che lascia la Rai per approdare sul canale Nove già dal prossimo autunno. Da capire se nei piani del network rientra Che tempo che fa, arrivato quest0anno alla 20ma edizione.

Il nuovo ad sarà Sergio. Tg, talk e programmi: come cambia la Rai

L’accordo avrà la durata di quattro anni: "nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvolto Fazio e il ruolo che avrà nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery", si legge in una nota. "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio - commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery - e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile".

Tam tam Rai, ecco chi arriva e chi parte. Talk e programmi: cambia tutto

Cambiano i volti in Rai. Secondo le ultime indiscrezioni sono in dubbio Report di Sigfrido Ranucci e In mezz'ora di Lucia Annunziata, entrambi in onda su Rai 3, mentre si ipotizza un cambio di conduzione anche per Agorà. Bruno Vespa con Cinque Minuti e Riccardo Iacona con Presadiretta sono invece dati per sicuri. Secondo un retroscena del Corriere della sera potrebbe restare al suo posto anche Marco Damilano, il conduttore de Il cavallo e la torre, da molti dato per partente.