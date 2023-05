Rai, chi arriva e chi parte: talk show e programmi, retroscena clamorosi

12 maggio 2023 a

È partito l'iter per la nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato della Rai e scatta frenetico il toto-nomi del servizio pubblico. Tg, informazione, talk show, intrattenimento: chi ssono i nomi della Rai al tempo del governo di Giorgia Meloni? Per il Corriere della sera molti i direttori di genere e di testata saranno decisi giù nel cda di giovedì. Le indiscrezioni sono per Marcello Ciannamea al Prime Time, al posto di Stefano Coletta, e di Angelo Mellone al Day Time. Antonio Di Bella va in pensione, agli Approfondimenti andrebbe l’attuale vice Paolo Corsini.

Rai, scatta la rivoluzione dei talk: tutti i nomi. Ma spuntano due "intoccabili"

La partita dell'informazione, si legge nel retroscena, vede Gian Marco Chiocci al posto di Monica Maggioni al Tg1, al Tg2 Antonio Preziosi, al posto di Nicola Rao. C'è grande curiosità per i programmi del daytime. "Il M5S avrebbe ottenuto, nell’ottica del pluralismo, la conduzione di un programma il sabato pomeriggio, su Rai2, per Luisella Costamagna". Ad Agorà andrebbe Manuela Moreno. Tra i nomi caldi per programmi e spazi ci sono Monica Setta, Annalisa Bruchi, Laura Tecce, Nunzia De Girolamo. Nell'intrattenimento Pino Insegno, chiacchieratissimo per i colloqui a Palazzo Chigi con la premier, è dato come nuovo conduttore de L’eredità "e sarebbe certo il ritorno di Claudio Lippi".

Fuortes lascia i soldi sul tavolo e spegne le accuse dei grillini

Colpo di scena nel caso Che tempo che fa. "Va verso la definizione la trattativa con Fabio Fazio, cui sarebbe stato proposto di rinunciare agli ospiti politici e dimezzare i costi", scrive il Corriere. Il conduttore sarebbe in trattativa con Discovery per sbarcare sul Nove. A dedicare un lungo articolo sul futuro della terza rete è Repubblica, secondo cui Meloni vuole smontare il "fortino della sinistra". Secondo il retroscena "il contratto in scadenza di Fabio Fazio non sarà rinnovato". Potrebbe arrivare Nicola Porro, oggi a Mediaset, per un programma su Rai2. "Molto in bilico è poi il pomeriggio domenicale di Lucia Annunziata, dopo le polemiche per la parolaccia indirizzata alla ministra Roccella in diretta tv. E anche Report, il programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci, rischia grosso", si legge nell'articolo. Novità per Marco Damilano, che potrebbe uscire. La sua striscia preserale potrebbe essere affidata a Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno. Ultimo avamposto della sinsitra rimarrebbe il Tg3 di Mario Orfeo.