Rai, il nuovo ad sarà Roberto Sergio. Tg, talk e programmi: cosa succede adesso

11 maggio 2023 a

a

a

Parte il rinnovamento in Rai. Dopo le dimissioni di Carlo Fuortes da amministratore delegato del servizio pubblico, il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione di Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della Rai. Passo necessario per la nomina alla posizione di ad. Ora Il Mef, in assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina di Sergio quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato.

Rai, scatta la rivoluzione dei talk: tutti i nomi. Ma spuntano due "intoccabili"

La presidente di viale Mazzini, Marinella Soldi, ha così convocato l’assemblea dei soci (composta da Mef e Siae) alle ore 10 del 16 maggio. In quella sede, il dirigente verrà indicato come nuovo amministratore delegato. Alle 10.30, è stata convocato anche un nuovo cda Rai per ratificare e votare il nome di Sergio indicato dal governo.

Fuortes lascia i soldi sul tavolo e spegne le accuse dei grillini

Una volta assunto il ruolo effettivo, il neo amministratore delegato dovrà nominare il direttore generale. Secondo le ultime indiscrezione, con tutta probabilità sarà Giampaolo Rossi che fino alla scadenza dell'attuale cda non può essere nominato ad im quanto già consigliere. Si prevede pertanto uno scambio di ruoli tra i due nel corso del 2024. Cosa succede adesso per informazione e intrattenimento? Le prime nomine dei direttori e responsabili di Tg e testate giornalistiche ma anche dei generi potrebbero avvenire già nel prossimo consiglio d'amministrazione.