Zelensky incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: "Aiuti militari fino a una pace giusta"

È in corso il tete-à-tete privato tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due si sono incontrati da soli, senza ausilio degli interpreti, in un colloquio in inglese. Le rispettive delegazioni sono invece nella Sala Verde di Palazzo Chigi, dove attendono l'arrivo due leader. Seguiranno un pranzo di lavoro e le dichiarazioni alla stampa di Meloni e Zelensky.

Tra misure di sicurezza imponenti, con migliaia di agenti mobilitati e orari non definiti con precisione per evitare rischi il capo del governo di Kiev è arrivato a Roma per la sua girandola di incontri. Il leader del Paese che sta resistendo all'invasione russa dal 24 febbraio dello scorso anno prima al Quirinale ha visto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi a Palazzo Chigi il premier, Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio ha accolto il presidente ucraino nel cortile della sede del governo italiano. Fra i due c'è stato un abbraccio, seguito da una stretta di mano davanti alle telecamere nel cortile di Palazzo Chigi, dove Zelensky è stato accolto dal picchetto con gli onori militari.

L'Italia - è il messaggio della premier Meloni a Zelensky - continuerà a sostenere un'applicazione rigorosa delle sanzioni contro Mosca che rappresentano per il governo italiano uno dei principali strumenti nei confronti dell'aggressore, insieme a quello finanziario e militare, per far cessare le ostilità. L'incontro è l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla sua integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza di Kiev e la vicinanza del popolo italiano al popolo ucraino impegnato a difendere i valori condivisi di libertà e di democrazia messi a repentaglio dalla guerra di invasione russa.