La7, Fabbri gela Mentana: "Maligno". La gaffe del direttore

Giada Oricchio 13 maggio 2023 a

a

a

Fuoriprogramma “maligno” tra Enrico Mentana e Dario Fabbri. Il direttore del Tg La7 ha dedicato uno speciale alla visita di Volodymyr Zelensky a Roma. Il presidente ucraino ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha accolto confermando il “pieno sostegno” dell’Italia all’Ucraina, la premier Giorgia Meloni e soprattutto nel pomeriggio Papa Francesco (primo faccia a faccia dall’inizio dell’invasione russa del 24 febbraio 2022).

Mentana ha documentato minuto per minuto la storica giornata e quando Zelensky era in procinto di arrivare a Palazzo Chigi ha fatto notare che i lavori di restauro impedivano di vedere il famigerato balcone da cui il M5s annunciò il Reddito di cittadinanza: “Per intenderci è quello dove un noto esponente disse che…”, “Ah certo… che era stata abolita la povertà” ha aggiunto zelante Fabbri. Ma il direttore non l’ha presa benissimo e ha puntualizzato: “Come malignamente dice qualcuno”, a sua volta l’analista geopolitico, un po’ sorpreso, ha scherzato: “Mi hai inserito tra i maligni…”.

Mentana ha insistito ricordando che quella trionfalistica proclamazione viene strumentalizzata e usata a mo’ di sfottò ricorrente dagli avversari politici dei pentastellati, ma Fabbri non si è tirato indietro: “In verità nessun sfottò… anche perché fu proprio Luigi Di Maio a parlare di ‘abolizione della povertà’, fu lui a usare quell’espressione”. Gelo in studio e nessuna controreplica.