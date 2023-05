Carne sintetica, denuncia di Lollobrigida: inquinamento alle stelle, ecco lo studio

12 maggio 2023 a

Continua la battaglia del governo Meloni contro i cibi sintetici. Il ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida è intervenuto a Latina, nel corso di un’iniziativa di Coldiretti, per denunciare i risultati di un’analisi che conferma quanto la carne in laboratorio inquini a livelli stellari: “Uno studio americano, oggi, afferma che produrre carne sintetica inquina di più degli allevamenti tradizionali. Anche su questo il governo Meloni aveva ragione, motivo per cui, insieme al milione di firme che Coldiretti ha raccolto in oltre 3.000 Comuni e alle tante Regioni che a prescindere dal colore politico hanno dato il via libera ad atti contro gli alimenti realizzati in laboratorio, con coraggio e lealtà abbiamo approvato la prima legge nel mondo che proibisce la produzione, la commercializzazione e l’importazione di alimenti in vitro. Prodotti che sono nemici della salute, dell’ambiente, della nostra economia e, quindi, anche della nostra civiltà”.

“Chi lavora in agricoltura - tuona Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia - lo sa meglio di altri. Ancorati alla tradizione, a valori profondi e ben radicati, ma pronti a raccogliere ogni spunto per modernizzare il nostro sistema attraverso l’innovazione e la ricerca, con regole intelligenti che non obblighino alla standardizzazione dei prodotti. Perché sovranità alimentare significa buon cibo e di qualità per tutti”.

