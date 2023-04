Meteo, svolta estiva dopo il 25 aprile. Giuliacci: "Picchi di 30 gradi", ecco dove

23 aprile 2023 a

Rivoluzione meteo dopo il ponte del 25 aprile che porterà un clima inatteso sull'Italia. A diffondere le ultime novità dei modelli previsionali è il team del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. In base alle previsioni aggiornate "sta per arrivare una cupola anticiclonica", che porterà una fase di stabilità sulla Penisola e un clima mite e caldo, soprattutto in alcune regioni, con temperature che in certi casi toccheranno i 30 gradi.

Fine del gelido inverno? Anticiclone Nord-Africano e caldo vero

Uno scenario che scatterà comunque dopo il 25 aprile, fino ad allora piogge e rovesci saranno "abbastanza frequenti, in particolare al Settentrione", si legge su meteogiuliacci.it . "Poi arriva un cambio radicale per quanto riguarda lo scacchiere europeo. Un promontorio subtropicale particolarmente grosso si instaurerà a ovest dell'Italia", scrivono i meteorologi secondo cui da una parte le temperature saranno più calde, dall'altra non si vedranno precipitazioni.

"Sotto la pioggia". 25 Aprile, dove colpisce la perturbazione

A partire dal 26 aprile, dunque, troveremo tempo caldo e soleggiato "con possibili picchi di 30 gradi" su Sicilia e Sardegna e nelle zone interne del Sud. "Farà caldo anche in Pianura Padana (ovviamente per la stagione), con temperature prossime a 25 o 26 gradi nelle ore centrali del giorno", si legge nell'articolo. Quanto durerà? Per tutto il mese di aprile avremo a che fare con l'anticiclone africano e con l'assenza di piogge, circostanza questa rischia di aggravare la siccità in vista dell'estate.