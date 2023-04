Meteo, arriva il caldo vero dopo l'inverno infinito. Giuliacci: “Ecco l'anticiclone Nord-Africano”

18 aprile 2023 a

Una grande novità sul meteo dopo una primavera iniziata all’insegno di un freddo invernale. A svelare la previsione è il colonnello Mario Giuliacci: “È in arrivo il caldo vero, quello dal sapore praticamente estivo. C’è una possibile decisa espansione dell'anticiclone Nord-Africano sul nostro Paese e, di conseguenza, anche l'arrivo del primo assaggio di caldo intenso”. Un caldo fuori stagione, viene definito così dal meteorologo, che aggiorna tutti pure sulla data di tale cambiamento climatico.

“Nella settimana che sta per iniziare, la situazione meteo mostrerà ancora la tipica vivacità primaverile, con giornate soleggiate che si alterneranno ad altre piuttosto nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto anche le temperature rimarranno contenute, in molte regioni leggermente sotto la norma. Le temperature rimangono su valori contenuti. È invece - si legge su meteogiuliacci.it - la parte finale del mese che potrebbe regalare grosse sorprese, con il prepotente ritorno dell'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano. È probabile che intorno al 29-30 di aprile una massa d'aria calda di origine sub-tropicale, trascinata dall'alta pressione, invada il Sud e parzialmente anche il centro Italia, spingendo su valori insolitamente alti le temperature, con punte che nelle regioni meridionali potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi, mentre nel resto del Paese le temperature rimarranno più basse ma comunque in generale oltre la norma”.

L’aumento delle temperature non riguarderà quindi tutta l’Italia, ma in particolare il Meridione e parte della zona centrale del Paese. Nei prossimi giorni però ci sarà un quadro meteorologico variabile, con eventuali cambi repentini del tempo, che si intensificheranno soprattutto nel corso del prossimo ponte festivo del 25 aprile. L’ombrello ci farà compagnia ancora per un po’.