Meteo, maltempo in arrivo. Freddo, vento, pioggia e nevicate

Valentina Bertoli 13 aprile 2023

a

a

Inversione di marcia per il meteo in Italia. È ora di dire addio alle temperature miti. Le giornate di sole pieno, che hanno regalato al centro-nord una serena vacanza pasquale, saranno, nelle prossime ore, un lontano ricordo. Torna il maltempo. Attesi venti burrascosi e forti piogge sulle regioni centrali. In arrivo un weekend da incubo. Il meteo cambia rapidamente e sta per abbattersi sulla penisola italiana un’intensa e rovinosa perturbazione. Dopo ore di sole e temperature piacevoli, arriva l’inferno. Il peggioramento repentino delle condizioni meteorologiche è dovuto a una saccatura depressionaria che si tufferà sul bacino Mediterraneo portando condizioni di maltempo. La neve, secondo le ultime emissioni modellistiche, tornerà nelle prossime 48 ore copiosamente sulle Alpi a quote di bassa montagna ma anche in Appennino. Il calo delle temperature interesserà tutta l’Italia. In particolar modo, i valori massimi risulteranno di 4/6°C al di sotto delle medie sulle zone di pianura; sull’Appennino, invece, le temperature diminuiranno anche di 10°C rispetto alle medie del periodo. Almeno fino a domenica la situazione dovrebbe risultare invariata, con anomalie più marcate sul meridione.

