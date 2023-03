Meteo, marzo pazzo e forte maltempo. Avviso di Giuliacci: “Perturbazioni e calo delle temperature”

14 marzo 2023 a

a

a

Le previsioni meteo di marzo preannunciano un quadro meteorologico molto animato, segnato dall’ampia variabilità come si è già visto in queste settimane. In particolare si segnala l’infiltrazione di umide correnti oceaniche in discesa dal nord Atlantico fin nel cuore del Mediterraneo, che causerà una serie di perturbazioni che colpirà l’Italia. Ad approfondire quello che sarà il tempo dei prossimi 10-15 giorni è Mario Giuliacci, esperto meteorologo: “Fino al 25 di marzo vi saranno buone notizie per quanto riguarda le piogge, perché arriveranno ben quattro perturbazioni. La prima imminente, tra il 13 e il 15 di marzo, una seconda tra il 19 e il 20, la terza tra il 21 e il 23 ed una quarta tra il 25 e il 26 di marzo. Tante piogge purtroppo non le vedremo, avremo per lo più fenomeni abbondanti localizzati solo sulle Alpi, sulle zone pedemontane e un po' sulle regioni Tirreniche. Scarse purtroppo laddove mancano ossia soprattutto sul Piemonte, il ponte Ligure e il sud ovest della Lombardia”.

Video su questo argomento Il maltempo scuote la California: la tempesta fa danni incredibili GUARDA

Il colonnello si sofferma pure sulle temperature e il ritorno del freddo: “Sì, ci sarà e avremo una diminuzione sensibile di 4-5 gradi intorno al 14 e 15 di marzo, ma successivamente i valori termici ritorneranno rapidamente a risalire fino a portarsi su valori medi previsti per questo periodo dell'anno”.

Ribaltone meteo, Giuliacci: quando tornano pioggia e neve

Sono in arrivo quattro vortici depressionari nord atlantici, ma assisteremo comunque a parentesi soleggiate. Prima ci sarà un vortice ciclonico secondario con chiari contributi umidi nord africani, una struttura che potrebbe mettere a rischio molte aree italiane con precipitazioni intense. Poi, dopo alcune perturbazioni Nord Atlantiche, non mancheranno comunque delle parentesi soleggiate grazie all’influenza dell’anticiclone situato tra la Spagna e il Marocco.