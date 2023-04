Forza Italia, Meloni tende la mano a Barelli: “Ho bisogno di voi nel governo”

09 aprile 2023 a

Le condizioni di salute e la malattia di Silvio Berlusconi rischiano di provocare degli scossoni all’interno di Forza Italia. Ma gli azzurri cercano di mantenere la compattezza, tenendo anche i contatti con il resto della maggioranza di centrodestra al governo. In particolare il Corriere della Sera racconta di un colloquio tra Giorgia Meloni e Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera dopo aver sostituito Alessandro Cattaneo, vicino a Licia Ronzulli. “Ho bisogno di voi. Al governo serve che il vostro partito sia stabile” il messaggio del presidente del Consiglio al deputato, spazzando via le voci di chi vuole Fratelli d’Italia pronto a cannibalizzare Forza Italia sfruttando il momento difficile del Cavaliere. Anche perché nella testa del premier c’è l’obiettivo di realizzare l’alleanza in Europa tra Ppe e Conservatori, facendo fuori i socialisti.

“Nessuna scissione”. Barelli zittisce le ricostruzioni sul terremoto di Forza Italia

“Già subito dopo il voto Matteo Salvini ha capito che la sua possibilità di crescita è legata a un rapporto leale con il governo. Non è un caso se non si è sognato nemmeno di partecipare allo sgambetto a Ignazio La Russa nell’elezione a presidente del Senato” quanto filtra da FdI su possibili tentativi di terremoto che sarebbero nella testa della minoranza dei ronzulliani. “Il mio unico pensiero è la salute del presidente, che superi presto e bene questo momento difficile. Io ho scelto il silenzio, il rispettoso silenzio” ha detto Ronzulli in una nota, cercando di far rientrare il caso. Ma secondo il quotidiano "Non si perdona a Ronzulli di aver rovinato il ritorno di Berlusconi al Senato, accusata anche di arroganza e di tentativi di ingerenza, perfino nelle vicende aziendali".