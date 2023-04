Meteo Pasqua e Pasquetta, mazzata di Giuliacci: cosa ci aspetta. E il caldo...

04 aprile 2023 a

Il rischio pioggia è elevato per domenica 9 aprile, il giorno di Pasqua, su quasi tutta l'Italia a eccezione di Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Per lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, è previsto un miglioramento con le piogge che saranno limitate a Marche, Abruzzo, Molise e al Sud. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci sarò dunque una Pasqua bagnata in molte zone ma dopo è atteso un ribaltone importante, rivela il volto noto del tempo in tv sul suo sito meteogiuliacci.it .

Le previsioni a lungo termine dopo Pasqua, infatti, sono "impressionanti". Nei prossimi giorni saremo alle prese con temperature decisamente sotto la media stagionale, "5-6 gradi più in basso dei valori tipici". A rendere più rigido il clima saranno i venti che sferzeranno in ampie zone dell'Italia. Ma dopo "ci aspettiamo un vero ribaltone", spiegano gli esperti di Giuliacci.

A partire da martedì 11 aprile, infatti, tornerà l'anticiclone africano sull'Europa che porterà il caldo anche in Italia, seppur non ovunque. Residui di aria fredda insisteranno nelle regioni meridionali, soprattutto Sud-Est e Sicilia, "mentre al Centro ed in particolare al Nord ci aspettiamo valori molto sopra le medie". Insomma, un ritorno dell'inverno seguito da un assaggio d'estate, intervallati da una Pasqua piovosa in molte zone.