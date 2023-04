Il meteo a Pasqua 2023, la perturbazione artica stravolge le previsioni

Giada Oricchio 02 aprile 2023 a

a

a

Aria invernale anziché primaverile: brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua. La prima perturbazione di aprile coincide con la prima settimana del mese e coinvolgerà tutta l’Italia. Secondo il portale www.meteo.it da lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile, aria fredda, gelate e neve a quote collinari domineranno lo scenario meteorologico. Un’ondata di freddo a scoppio ritardato e inutile perché non pioverà in maniera costante e consistente al Nordovest (Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte) dove ce n’è più bisogno a causa della grave siccità. Temperature sotto la media anche al Nord-Est e sui versanti orientali della penisola.

Video su questo argomento Bomba di grandine si abbatte su Roma

Mercoledì 5 aprile, invece, probabili piogge e rovesci su Calabria e Liguria e sull'Appennino ligure. Si legge sul portale specializzato: “Possibili rovesci a temporali anche sulle Alpi lombarde e del Nord-Est, con quota neve fino a 600-900 metri”. Previste ampie schiarite al Centro-Nord, nuvoloso al Sud e in Sicilia. Temperature minime in calo quasi ovunque e gelate a bassa quota al Centro-Nord. Valori massimi in discesa al Sud e in Sicilia. Giovedì 6 aprile la situazione sarà pressoché identica. Per quanto riguarda i mari, mossi l’Adriatico centro-meridionale, il basso Tirreno e il tratto nel canale di Sicilia. In base alle proiezioni attualmente disponibili, da venerdì 7 aprile il cielo tornerà a sorridere dal punto di vista termico. Il tepore primaverile partirà dalle regioni del Nord Italia e scenderà lungo la penisola.

G.O.