Louise Michel, la Ong annuncia battaglia. Mediterranea scrive a Meloni

La Louise Michel, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di Banksy, dopo il salvataggio di 180 persone e lo sbarco si trova in stato di fermo a Lampedusa per violazione del nuovo decreto italiano sulle ong. “Abbiamo ricevuto un ordine di detenzione ufficiale ieri pomeriggio, stiamo valutando i prossimi passi contro questo ordine e pubblicheremo presto una dichiarazione in merito”, fanno sapere dalla nave dell’Ong come riporta Adnkronos. Secondo le autorità italiane la nave non ha rispettato il decreto Piantedosi e con la sua condotta la Ong ha ostacolato i soccorsi di migranti nel Mediterraneo.

Intanto la Ong Italia Mediterranea che fa capo all'ex "Disobbediente" Luca Casarin ha scritto al governo e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Dopo la strage di Cutro, ad oggi, più di 100 persone, uomini, donne e bambini, hanno perso la vita in nuovi naufragi nel nostro mare. Al di là di qualsiasi considerazione, è una tragedia umanitaria che il nostro paese e l’Europa, non possono derubricare a fatale conseguenza della situazione corrente", premette la On della nave Mare Jonio.

La Ong chiede una "grande e corale azione immediata, di istituzioni e società civile, di un intero paese, per impedire innanzitutto che altre morti innocenti insanguinino la nostra storia e il nostro mare". In sintesi, "vi rivolgiamo, con tutta l’umiltà possibile - prosegue la lettera - un appello che nasce dal profondo della nostra coscienza: basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile".