Come sarà il tempo a Pasqua e a Pasquetta, l'anticiclone stravolge il meteo

26 marzo 2023 a

a

a

Rimandate il cambio di stagione. Pioggia e neve hanno rifatto capolino su tutta la penisola italiana. Sul sito www.meteogiuliacci.it si legge che domani, lunedì 27 marzo, la pioggia bagnerà quasi tutte le regioni del Centro, risparmiando solo la costa della Toscana e il Sud Peninsulare. Ombrello utile anche lungo le coste tirreniche a causa di “piogge localmente anche intense, accompagnate dal brontolio dei temporali.

"Cosa sta per succedere", meteo a sorpresa per Pasqua e Pasquetta: parla Giuliacci

Tempo sereno sulle Isole Maggiori e gran parte del Nord. Si rivedrà pure la neve in montagna: “Per domani si confermano deboli nevicate sulle zone alpine di confine, ma a quote più alte rispetto a quanto precedentemente previsto, solo oltre 700-800 metri. Qualche nevicata pure sull'Appennino Centrale, ma anche in questo caso a quote più alte di quanto ci si attendeva negli ultimi giorni, solo oltre 1400-1500 metri”. Il colonnello Giuliacci ha previsto che il maltempo si allungherà fino a martedì 28, mentre mercoledì 29 marzo “la perturbazione abbandonerà rapidamente la Penisola”.

Quali conseguenze? “In base a quanto suggerito dalle ultime proiezioni dei modelli previsionali, piogge e nevicate dopodomani saranno praticamente assenti, fatta eccezione per qualche piovasco residuo, più che altro al mattino, su Calabria e Sicilia Settentrionale”. Attenzione però perché nell’uovo di Pasqua potrebbe esserci la brutta sorpresa di un assalto tardivo dell'inverno.

G.O.