Meteo Pasqua e Pasquetta, Giuliacci spiazza tutti: "Cosa sta per succedere"

Grande attenzione alle previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta che quest'anno ricorrono domenica 9 e lunedì 10 aprile, giornate tradizionalmente dedicate a gite fuori porta e riunioni di famiglia. Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, è intervenuto con un'intervista pubblicata sul suo sito con le tendenze aggiornate per le festività.

Al momento è ancora presto per fare previsioni accurate, ma "confermiamo anche in questo appuntamento che mediamente per la settimana in oggetto il tempo sarà molto dinamico, a tratti piovoso, spiega l'esperto su meteogiuliacci.it. I fenomeni atmosferici si verificheranno proprio "nella settimana dal 3 al 10 di aprile, con piogge soprattutto al Centro al Sud, ma le precipitazioni seppur in forma debole si faranno vedere quasi ovunque”. Insomma, una buona notizia per la siccità, meno per i giorni di riposo di molti italiani? Non è detto.

Nella parte finale della settimana, infatti, "il tempo migliorerà grazie ad una ripresa dei valori barici e quindi per Pasqua e Pasquetta con buone probabilità farà bel tempo però sempre in un contesto termico più fresco", spiega Giuliacci. Insomma, la settimana che precede Pasqua e Pasquetta sarà caratterizzata da piogge e precipitazioni in molte zone del Paese ma domenica e lunedì dovremmo avere il bel tempo, anche se con temperature di qualche grado sotto la media.