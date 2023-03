Coruzzi-Platinette, "come sta dopo l'ictus". Il sospetto di Alessi

18 marzo 2023 a

Come sta Mauro Coruzzi? Il conduttore radiofonico, in arte Platinette, lanciato dal Maurizio Costanzo Show ha avuto venerdì 17 marzo un ictus ed è tuttora ricoverato in una struttura specializzata di Milano. "Non è mai andato in coma, è sempre stato cosciente e lucido" ha spiegato a Storie Italia, il programma Rai di Eleonora Daniele, il giornalista Roberto Alessi che ha fatto chiarezza sulle condizioni di Coruzzi-Platinette.

Alessi ha spiegato che lo speaker radiofonico e opinionista ha avuto il malore qualche giorno fa ma che è stato prontamente soccorso. Il giornalista ha confermato che Coruzzi si trova ora in un centro d'eccellenza, assistito da un'equipe di medici specializzati. Parlando delle sue condizioni dopo l'ictus, il giornalista ha rivelato che Coruzzi da qualche tempo avrebbe dei problemi in famiglia, che sarebbero in via di risoluzione. Il sospetto di Alessi è che questi potrebbero aver dato delle preoccupazioni che hanno pesato sulla salute di Coruzzi-Platinette.