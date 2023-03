Peschereccio con 500 migranti in Sicilia, le Ong ordinano: mandate la Guardia costiera

10 marzo 2023 a

Dopo il caso d Cutro. un barcone in difficoltà con circa 500 migranti a bordo nelle acque a Sud dalle coste della Sicilia fa scattare l'iter dei soccorsi. Alarm Phone ha segnalato: "Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia - scrive nei suoi canali social - ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviate subito le operazioni di salvataggio, non perdete tempo".

Insomma, il servizio di chiamate di emergenza chiede un'operazione Sar, search and rescue, e non di polizia. Sulla vicenda piomba Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans: "Il telefono di soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel Mare Jonio. Tutte le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate", riassume l'ex "antagonista".

"Tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione. E lo stesso ha fatto un elicottero della US Navy. Come Mediterranea chiediamo alle Autorità italiane di lanciare subito un’operazione di soccorso per salvare quelle vite", insiste Casarini, "A scanso di equivoci questa è una situazione di distress, chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un’evento Sar. Non è una operazione di polizia che serve. È un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto. Ci sono decine di donne e bambini. E da bordo segnalano ad Alarm Phone che stanno già imbarcando acqua. Non c’è un minuto da perdere".

Al netto degli "orgini" delle Ong, le autorità si sono mosse per un evento Sar "in corso a circa 80 miglia a est di Siracusa". Diversi, i mezzi coinvolti. Una motovedetta della Guardia costiera ha mollato gli ormeggi da Pozzallo, ma ce ne sarebbero altre coinvolte dal versante orientale siciliano. Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un motopesca. Non si esclude possa trattarsi del caso segnalato da Alarm Phone.