Migranti, lotta dura agli scafisti. Meloni: li perseguiremo ovunque

La riunione del Consiglio dei ministri convocata a Cutro per dare «un segnale simbolico e concreto» dopo la strage di migranti sulle coste calabresi si chiude con un dl approvato all’unanimità in tema migranti e una conferenza stampa in cui Giorgia Meloni finisce più volte incalzata dai giornalisti in merito alla ricostruzione degli eventi del naufragio del 26 febbraio scorso. Nel chiostro del palazzo comunale le domande alla premier si susseguono una dopo l’altra, in un clima a tratti teso. Al termine viene chiesto il perché non sia stata organizzata una tappa a Crotone per incontrare i familiari delle vittime. Meloni si giustifica, «ab biamo finito adesso», spiega che il governo ha lavorato «per sistemarli in albergo, per dare loro una condizione dignitosa», ma i cronisti alzano il pressing. «La mancata visita è solo per una questione di tempo?» chiedono, «no no, vado volentieri», replica la leader di Fdi, lasciando Cutro. Poco dopo una nota della presidenza del Consiglio annuncia che Meloni inviterà «nelle prossime ore i familiari delle vittime della tragedia di Cutro a palazzo Chigi».

Meloni, accolta nel paese blindato dalle forze dell’ordine da applausi, ma anche dal lancio di peluche in segno di protesta da parte di alcuni manifestanti, al termine della trasferta ci tiene a sottolineare che «è la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio. Il nostro compito è cercare soluzioni ai problemi». Ecco perché, spiega, «abbiamo licenziato un decreto che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani. La nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza sul tema». Insomma, se qualcuno pensa che per i fatti di Cutro «modifichiamo la nostra linea si sbaglia di grosso. Faremo tutto quello che va fatto per combattere e fermare questi criminali. Questa gente io la voglio sconfiggere».

E a chi le chiede dei decreti sicurezza di Matteo Salvini ripresentati in Parlamento dalla Lega, replica: «Diverse norme della proposta sono comprese in questo provvedimento». Da cui invece esce, rispetto alla bozza iniziale, la norma legata al potenziamento della sorveglianza marittima. «È stata oggetto di una proposta del ministero della Difesa poi ritirata da Crosetto per due ragioni: perché il nostro sistema funziona e perché c’è un precedente non fortunatissimo sull’utilizzo della Marina che è quello di "Mare nostrum"».

La norma «principale» del dl approvato all’unanimità in Cdm prevede invece un aumento delle pene per il traffico di migranti e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa a morte o lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini che prevede per gli scafisti una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso muoiano delle persone. «Il reato - annuncia Meloni - verrà perseguito dall’Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Consideriamo questo un reato universale, quello che intende fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo».

Non solo, «il tentativo di uniformare le altre nazioni» alla nuova fattispecie di reato contro i trafficanti, «e di collaborare ai fini di perseguire e condannare queste persone - aggiunge - sarà oggetto di accordi bilaterali coi Paesi in cui la tratta viene organizzata».

Nel decreto sono poi inserite norme sulla semplificazione delle procedure di espulsione, per il potenziamento dei centri di permanenza finalizzati al rimpatrio, per intervenire nei casi di gestione opaca dei centri per migranti. «Nel decreto viene nuovamente ristretta la protezione speciale, una fattispecie - prosegue Meloni allargata a dismisura: l’intento del governo è di abolirla e sostituirla con una norma di buonsenso che corrisponda alla normativa europea di riferimento». «Un altro modo per combattere i trafficanti - ricorda - è dare il messaggio che in Italia non conviene entrare illegalmente, non conviene pagare gli scafisti, non conviene pagare per rischiare di morire. È la ragione per la quale ripristiniamo i decreti flussi a livello triennale». Meloni, infine, difende l’operato del governo sui soccorsi legati al naufragio di Cutro, spiegando che «non poteva fare nulla di più o di diverso. Qualcuno pensa davvero che il governo italiano potesse fare qualcosa che non ha voluto fare? Noi abbiamo fatto sempre tutto quello che potevamo fare. Abbiamo verificato tutto il verificabile, per capire se qualcosa non dovesse essere andato nel giusto verso, non era questo il caso».