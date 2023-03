Meteo, il maltempo non molla l'Italia. Giuliacci: “Arrivano altre piogge e imbiancate”

04 marzo 2023 a

Mario Giuliacci aggiorna tutti sulle condizioni meteo che ci attenderanno nella settimana che inizierà lunedì 6 marzo. Il noto meteorologo ha dedicato un aggiornamento alle previsioni meteo dei giorni a venire sul proprio sito: “Un inizio di settimana con condizioni meteo caratterizzate da nuove piogge, che però non bagneranno tutta Italia e si concentreranno, al contrario, solo su alcune zone. Lunedì pioverà su gran parte del Nordest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, mentre rimarranno ancora all'asciutto il Nord-ovest, cioè proprio l'area del nostro Paese che maggiormente soffre per l'emergenza siccità. Un po' di maltempo è atteso anche nella giornata di martedì, quando però le piogge risulteranno meno diffuse e meno insistenti. In ogni caso l'ombrello tornerà ancora utile in diverse regioni, e in particolare nelle Venezie, regioni del versante tirrenico e Sardegna. Anche in questo caso quindi verranno saltate le regioni del Nord-ovest, nuovamente escluse dalla pioggia”.

Torna il gelo con le raffiche di vento: dove e fino a quando

La domanda che più si fanno gli amanti dello sci e della montagna è se arriverà una nuova nevicata sull’Italia. Il colonnello Giuliacci approfondisce anche questo argomento: “La nuova fase di maltempo sarà caratterizzata da temperature nel complesso normali per il periodo. Questo significa che un po' di freddo si farà sentire e, sebbene tutt'altro che intenso, sarà sufficiente a portare nuove nevicate. Dove cadranno i fiocchi? Lunedì la neve imbiancherà le Alpi Orientali oltre 700-1000 metri e l'Appennino Settentrionale e Centrale al di sopra di 1000-1400 metri, poi martedì altri fiocchi sul settore alpino più orientale oltre i 1000 metri e sulle zone appenniniche sopra i 1200-1400 metri”. Ma non aspettatevi imbiancate memorabili.