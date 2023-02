Meteo, stravolgimento delle previsioni. Giuliacci: “Pioggia, vento, neve e vero freddo”

25 febbraio 2023 a

Dopo un clima godibile degli ultimi giorni, che ci ha fatto quasi vivere una primavera anticipata, si ritornerà a vivere un inverno pieno, con pioggia e neve a dominare la situazione. Come riferito dal colonnello Mario Giuliacci sul proprio sito si assisterà ad un drastico mutamento della situazione: “L'inverno sta per stravolgere il meteo in Italia, con il ritorno di pioggia, vento forte, freddo vero e neve a bassa quota. Tra domenica 26 e lunedì 27 le correnti gelide, in arrivo dal Nord Europa, causeranno un brusco e diffuso abbassamento delle temperature e in tutta Italia tornerà a farsi sentire un freddo tipicamente invernale”.

Già da sabato sera si assisterà a piogge sul Nordest e sul Centro Italia, in particolare però saranno le correnti artiche a cambiare le carte in tavola. “Sarà - spiega il meteorologo - una domenica piovosa in gran parte del Centro-Sud e Isole, con le piogge più insistenti e abbondanti su regioni centrali e Campania, mentre nevicate a tratti intense sono attese sull'Appennino Centrale oltre 500-1000 metri. Al Nord solo qualche nevicata sulle Alpi Occidentali e sull'Appennino Settentrionale, ma a quote molto basse e con la possibilità che a tratti i fiocchi si spingano anche sulle vicine pianure di Piemonte ed Emilia, dove però prevarranno i momenti piovosi. Lo scenario più probabile - conclude Giuliacci - è quello in cui lunedì 27 e martedì 28 saranno ancora caratterizzati da freddo invernale in gran parte d'Italia, con pioggia, vento e neve concentrati però più che altro sulle regioni centrali e meridionali”.