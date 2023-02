Meteo, nucleo artico sull'Italia. Pioggia, freddo e neve in pianura: ecco dove

Sullo stesso argomento: "Impressionante". Travolti dalla tempesta di sabbia

27 febbraio 2023 a

a

a

Un nucleo di aria fredda ha raggiunto l'Italia portando nella settimana tra lunedì 27 febbraio e domenica 5 marzo piogge e temporali ma anche neve fino a bassa quota. La massa di aria gelida dall'Artico ha raggiunto ieri il bacino del Mediterraneo "innescando così un'ondata di maltempo con piogge e nevicate fino a bassissima quota in particolare sulle regioni del Centro e parte del Nord - spiegano gli esperti de IlMeteo.it - Non mancheranno ancora occasioni per fioccate a bassa quota specie in Emilia Romagna, Marche nonché sulle zone interne della Toscana".

Correnti gelide e brusco stravolgimento meteo: si ripiomba nel vero inverno

Per lunedì 27 febbraio sono previste possibili nevicate al Nordovest, "in particolare al basso Piemonte, alla Liguria di Ponente e all'Emilia Romagna". Si tratta di "nevicate da rovesciamento", caratterizzate da "fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità soprattutto per via della forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi".

Torna il gelo con le raffiche di vento: dove e fino a quando

Nel corso della settimana, salvo sorprese, "il tempo continuerà a rimanere instabile soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud e viste le temperature sempre piuttosto fredde ci saranno nuove occasioni per altre nevicate a quote relativamente basse", mentre in molte zone della penisola si registrano piogge, temporali, forti venti, freddo acuto e maltempo. Nevicate hanno creato disagi al Nord e sulla Toscana. Il vortice ciclonico di aria gelida è destinato a intensificarsi e porterà temporali e neve anche sulle regioni del Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in 11 regioni per rischio idraulico e idrogeologico: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria a cui si aggiungono Marche, Puglia e Emilia Romagna.