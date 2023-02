Maurizio Costanzo, Giorgia Meloni accanto a Maria De Filippi: "Con lui le mie prime interviste"

25 febbraio 2023 a

L'Italia piange il re del talk-show Maurizio Costanzo. Oggi fino alle 18 e domani, dalle 10 alle 18, è stata allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. I funerali lunedì 27 febbraio saranno solenni per l'addio al gigante della tv morto a 84 anni e saranno celebrati alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. Li ha disposti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rendendo omaggio al "grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana".

"Ci lascia l'eredità di un grande giornalismo. Un giornalismo capace di dialogare con tutti, di capire la dimensione umana delle cose" dice il premier Giorgia Meloni che rende omaggio a Costanzo, accanto alla moglie Maria De Filippi. "Lui aveva sicuramente le sue idee e questo non gli impediva di cercare di capire tutti, gli interessava molto il carattere umano delle persone. Non ce ne sono tantissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fatto Maurizio Costanzo". Poi il presidente del Consiglio racconta: "Era un grande scopritore di talenti: io sono legata a lui da ricordi antichi. Potrei dire che anche io sono stata scoperta da lui, le mie primissime partecipazioni tv sono state al Maurizio Costanzo show. Ogni volta che mi intervistava di recente mi faceva rivedere quei video e gli dicevo di non farlo. Avevo 17 anni. È stata quindi una persona che ha attraversato la nostra storia nazionale, che sapeva raccontarla, che aveva un suo chiaro punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista".