Roma, al Pilo Albertelli arriva il congedo mestruale per le studentesse

Svolta per le ragazze romane. Il liceo Pilo Albertelli di Roma è la prima scuola del Lazio ad aver approvato il congedo mestruale, durante la seduta del Consiglio d’Istituto. Sulla scia del Liceo Nervi-Severini di Ravenna, la scuola ha approvato la modifica del Regolamento d’istituto e ha introdotto il congedo mestruale. Gli studenti e le studentesse della scuola si sono da subito mostrati sensibili al tema e mobilitati per l’approvazione del congedo.

“Per la regione è un importante passo di civiltà, che è d’esempio ad un paese che continua a fare passi indietro scuola vuol dire presidio di inclusione e di abbattimento degli ostacoli che non garantiscano il pieno sviluppo dei futuri cittadini, per questo si deve promuovere una scuola veramente inclusiva che ascolti e aiuti studenti e studentesse, a partire dal congedo mestruale e passando per la carriera alias, altra battaglia fondamentale” le parole della nota dei liceali.

Non si è fatta attendere la reazione della Rete degli Studenti Medi del Lazio: “È un’ottima notizia che rappresenta un punto di partenza importante per le scuole e gli studenti e studentesse della regione: il congedo mestruale, oltre a essere una vera esigenza per chi soffre di patologie gravi, è una battaglia culturale per abbattere i tabù che da sempre contraddistinguono il tema delle mestruazioni pretendiamo che ogni scuola della nostra regione approvi il congedo mestruale, è una questione di civiltà. È solo l’inizio, altre decine di scuole lo stanno proponendo e ne discuteranno nelle prossime settimane”.