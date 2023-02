Meteo febbraio, Giuliacci: "Anticiclone di blocco". Tutte le previsioni ribaltate

14 febbraio 2023 a

Il cielo ovunque sereno, soprattutto al Nord. L’enorme anticiclone di San Valentino condiziona il tempo al punto da far pensare che la stagione invernale potrebbe essere conclusa già il 14 febbraio. E il freddo? E la neve? Secondo il colonnello Giuliacci l'inverno per ora va in stand-by e lascia il posto a temperature ben al di sopra della media stagionale. "Siamo in una fase meteo di blocco - spiega il colonnello su www.ilmeteo.it - Un’enorme area di alta pressione sta bloccando di fatto i fronti e interessando mezzo continente. Di per sé questo tipo di pattern non è inusuale in Europa e ci sta, talvolta in ogni stagione dell’anno, benché l’apice risulti in estate".

“Blocco ad Omega” la chiama il meteorologo riferendosi a un’enorme area anticiclonica "bloccata" da due centri di bassa pressione che ribaltano le previsioni meteo in Italia, fermando per il momento i fronti instabili e freddi. Ma fino a quando? "È lecito e doveroso sperare in nevicate copiose e temperature in linea ai valori nei mesi a venire - sottolinea Giuliacci - per poter scongiurare l’incubo siccità 2023. La Primavera è alle porte, deve essere una stagione piovosa, con precipitazioni generose e ben distribuite. Se facesse due giorni di forte maltempo e tre mesi senza piogge non è utile, anche se piovesse nelle medie dell’intera stagione".