WhatsApp, ecco le novità nell'ultimo aggiornamento e come funziona il "menù segreto"

Novità in arrivo per WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più usata del mondo. L'app della galassia Meta negli ultimi tempi ha intensificato il ritmo delle implementazioni del servizio, dalle reaction ai messaggi alle novità su note audio e chat di gruppo e - ultima sorpresa - la traduzione in testo dei messaggi vocali. Ora arrivano altre quattro nuove importanti novità, inserite nella più recente versione rilasciata per Android, la 2.23.3.77 uscita lo scorso 13 febbraio, e pertanto subito disponibili.

Le novità della release 2.23.3.77 riguardano le didascalie per i documenti inviati, il limite dei caratteri per la descrizione dei gruppi, il numero di caricamento di foto e/o video, e la creazione di avatar personali. Nel dettaglio, è possibile aggiungere didascalie ai documenti che vengono inviati, facilitando così anche la ricerca dei file. Inoltre è stato aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentire di descriverli meglio. Più che triplicato il limite per l'invio di foto: orai possono inviare fino a 100 immagini o video in una sola volta. Altra novità: è ora possibile creare avatar personalizzati da usare come sticker e immagini del profilo.

Nei giorni scorsi sui social si è parlato di un "menù segreto" di WhatsApp che, come visto, non fa parte del nuovo pacchetto di aggiornamenti. Ma allora cos'è? In realtà si tratta di una funzione presente da tempo. È sufficiente premere per qualche secondo l'icona dell'app su smartphone Android o iPhone per far aprire una tendina con la scorgiatoria alla fotocamera della piattaforma e alle ultime chat.