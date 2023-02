Cospito, Delmastro indagato: "Rivelazione di segreto d'ufficio"

16 febbraio 2023 a

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio e sarà sentito domani dai magistrati della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'esposto di Angelo Bonelli sulle parole del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, collega di partito di Delmastro in Fratelli d'Italia, pronunciate in un intervento alla Camera.

Nonostante l'informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha spiegato come quel documento non fosse "segreto" né classificato secondo altri canoni di riservatezza, ma solo "di limitata divulgazione", secondo l’ipotesi d’accusa dei magistrati la sua diffusione costituisce comunque una violazione di segreto d’ufficio.

Delmastro è finito sotto accusa per la vicenda del discorso pronunciato alla Camera dei deputati da Donzelli che, il 31 gennaio scorso, rivelò il contenuto dei dialoghi tra Cospito e i "colleghi di 41 bis" per attaccare i deputati del Pd che in quei giorni avevano fatto visita all’anarchico in carcere.

Donzelli rivelò nel dettaglio le frasi pronunciate da Cospito con il camorrista Francesco Di Maio e lo ‘ndranghetista Francesco Presta sullo sciopero della fame dell’anarchico e della sua protesta contro il 41 bis, che doveva diventare "una battaglia di tutti", anche dei detenuti della criminalità organizzata.