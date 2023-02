Lufthansa, sistemi in tilt e migliaia di voli annullati: "Le cause del guasto"

15 febbraio 2023 a

a

a

Un guasto al sistema informatico di Lufthansa dovuto alla rottura di alcuni cavi di Deutsche Telekom sta paralizzando i voli della più grande compagnia tedesca. I sistemi per l’imbarco risultano non operativi da questa mattina e migliaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Tutti i voli nazionali sono stati cancellati e ai passeggeri è stato chiesto di viaggiare in treno. Il tabellone delle partenze del suo hub di Francoforte mostra una serie di cancellazioni. «Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un’interruzione informatica», ha twittato la compagnia. «Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri».

"Nessuna prova di cyberattacco". Biden sul blocco ai voli negli Usa

Il gruppo ha riunito un team di crisi che sta lavorando per determinare la causa e l’entità dell’interruzione. Il quotidiano tedesco Bild scrive di scene di «caos» agli aeroporti di Francoforte e Monaco, riferendo di problemi con i sistemi di check-in e imbarco. Il gruppo Lufthansa comprende il suo marchio omonimo e le compagnie di bandiera Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. La compagnia controlla anche il vettore low-cost Eurowings e altre compagnie aeree minori. In totale, il gruppo gestisce circa 700 aeromobili.

"I russi..." il sospetto di Rampini sul blocco dei voli. E la causa rimane sconosciuta

La compagnia aerea poi ha spiegato che il tilt ai sistemi informatici di Lufthansa è stato causato dalla rottura di alcuni cavi di Deutsche Telekom durante i lavori in un cantiere a Francoforte. Le riparazioni, comunica la compagnia, andranno avanti fino a oggi pomeriggio.