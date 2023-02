Regionali Lazio-Lombardia, affluenza in calo: il dato alle 12

12 febbraio 2023 a

L'affluenza alle ore 12 delle elezioni regionali nel Lazio è al 7,6 per cento, al 9,23 quella alle urne della Regione Lombardia (8,9 il dato medio). Va ricordato che si può votare oggi domenica 12 febbraio fino alle 23, e domani lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Il dato delle 12 rappresenta un brusco arretramento rispetto alle scorse regionali che era stata del 19,76%, come ricorda il Viminale. In Lombardia (837 comuni su 1.504) l'affluenza è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%). Nel Lazio (174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%). Nel 2018, tuttavia, si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche lunedì.

Elezioni regionali, centrodestra alla conquista di Lazio e Lombardia

In tutte e due le regioni viene eletto governatore il candidato che consegue il maggior numero di voti validi, senza ballottaggio. Per il Lazio si sfidano Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). In Lombardia la sfida è tra l’uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo), Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Nell’ultima tornata elettorale del 2018, nel Lazio l’affluenza fu del 66,55%; vinse Nicola Zingaretti (centrosinistra). In Lombardia, sempre nel 2008, l’affluenza arrivò al 73,10%; vinse Attilio Fontana (centrodestra).

Lazio e Lombardia al voto: urne aperte, cosa c'è da sapere

D’Amato ha votato a Roma, al seggio di una scuola a Labaro, a nord della Capitale, questa mattina. Rocca voterà domani alle ore 11.30 presso il seggio di via Vallombrosa 31, a Roma.