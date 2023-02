Tagadà, “fa impressione”. Buccini sbalordito e schifato per gli audio di Messina Denaro

06 febbraio 2023 a

a

a

Hanno fatto il giro della rete e delle televisioni gli audio di Matteo Messina Denaro, che si lamenta con gli amici mentre è bloccato nel traffico dovuto alle commemorazioni per la strage di Capaci. Il boss mafioso parla con tono sprezzante dell’evento in ricordo delle vittime, tra cui il giudice Giovanni Falcone. Tali parole sono commentate da Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, nell’edizione del 6 febbraio di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, che scuote la testa e resta senza parole mentre il suo ospite parla: “Fa molta impressione, fa impressione pure che passa lì, questo passa lì in mezzo a carabinieri e poliziotti che stanno facendo la commemorazione per l’attentato. È una roba che fa impressione, ma cosa pensate che pensasse Matteo Messina Denaro, dov’è la novità? Ci fa schifo, sì, ma anche senza sentire questo, che forse potremmo quasi non farlo sentire per quanto fa schifo. Non c’è un qualcosa di nuovo rispetto alla faccia di Messina Denaro, questa roba qui è esattamente lui”.