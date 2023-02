Terremoto Turchia, ritrovato Christian Atsu: il calciatore era sotto le macerie. Le condizioni

06 febbraio 2023 a

Christian Atsu è vivo dopo il devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Il nazionale ghanese era stato dato per disperso dopo la terribile scossa, ma in realtà il 31enne ex Chelsea e Newcastle, riporta il ’Guardian’, è stato tratto in salvo dalle macerie ed è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato ferite al piede destro ed aver accusato difficoltà respiratorie. Atsu gioca per il club turco Hatayspor, che ha sede nella regione di Kahramanmaras, una delle zone più colpite dal terremoto. Risulta ancora tra i dispersi, invece, il direttore sportivo del club Taner Savut e un traduttore della società. In precedenza il centrocampista Onur Ergun, del quale non si avevano notizie, aveva rassicurato tutti via social sulle sue condizioni. Atsu è stato l’autore del gol decisivo nella vittoria per 1-0 sul Kasimpasa poche ore prima del sisma.

Nel frattempo continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto: adesso è pari a 3.613. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali sono almeno 1.300 le persone hanno perso la vita in Siria e 2.316 i morti in Turchia. Un bilancio in continuo aggiornamento. Nello stato guidato da Erdogan sono stati almeno 5.606 gli edifici crollati durante e dopo le scosse.