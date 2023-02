Meteo, riecco il gelo sull'Italia. Giuliacci ci spaventa: “Il periodo peggiore dell'inverno”

03 febbraio 2023 a

Dopo una piccola pausa dal freddo gelido l’Italia ripiomberà in una clima rigido, con basse temperature. La previsione meteo dei prossimi giorni è fornita dal colonnello Mario Giuliacci, che parla “dell’arrivo di gelo e neve in pianura, con l’imminente irruzione di gelide correnti artiche sul nostro Paese. Si profila un periodo davvero gelido, con temperature decisamente basse soprattutto nelle ore notturne. Sarà il periodo più gelido dell’inverno per colpa delle correnti gelide provenienti dalla Scandinavia, che irromperanno sull’Adriatico già alla fine di sabato 4, per poi propagarsi rapidamente a tutta l’Italia nel corso di domenica 5, causando così un diffuso e brusco calo delle temperature”.

Burian sfida l'alta pressione, dove colpirà l'ondata di gelo

Il meteorologo spiega come il momento critico non passerà subito: “Un altro impulso giungerà, a dare ulteriore vigore al freddo, già lunedì 6. La prossima settimana si aprirà quindi con giornate gelide, in cui la sensazione di freddo verrà tra l’altro accentuata dal vento. Una fase invernale decisamente rigida destinata ad accompagnarci per tutta la prossima settimana. Ci sarà qualche nevicata fino a quote molto basse”. Ed ecco la novità di inizio febbraio: “È probabile - dice Giuliacci - che la neve imbianchi Puglia e Calabria fin lungo le coste, anche se si tratterà di nevicate tutt’altro che abbondanti. Ma nonostante il freddo intenso le nevicate saranno poche e non molto abbondanti”.