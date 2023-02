Bollette, svolta sui prezzi. Giorgetti: di quanto scendono a febbraio

01 febbraio 2023 a

Si vede la luce in fondo al tunnel del caro-energia. "Domani Arera darà notizia dello sconto, della riduzione delle bollette. Non è il 40% ma siamo vicinissimi e questo è un primo tangibile segnale", annuncia il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alla manifestazione con i ministri della Lega a sostegno del candidato di centrodestra alla regione Lazio Francesco Rocca. Ma gli italiani quando beneficeranno dell'abbassamento del prezzo delle forniture? "Questo già vale per gennaio ma vuol dire che a febbraio ci sarà un ulteriore riduzione e quindi vuol dire che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficio delle famiglie", spiega il ministro leghista.

Abbassamento di prezzo salvifico per tante famiglia perché "nonostante il calo dei prezzi registrato tra fine 2022 e inizio 2023, gli utenti finali devono ancora fare i conti con un costo dell’energia molto più elevato rispetto a due anni fa", commenta Paolo Benazzi, responsabile utilities di Segugio.it e SOStariffe.it. "Ad incidere sull’aumento delle spese c’è anche l’effetto delle rimodulazioni dei contratti applicate dai fornitori. Gli aumenti a scadenza delle offerte a prezzo bloccato (legittimi come prevede la normativa attuale) rischiano di sorprendere i consumatori con il costo dell’energia che può aumentare in modo significativo da un mese all’altro. Mai come in questo momento diventa fondamentale monitorare le comunicazioni del proprio fornitore, leggendo sempre con attenzione le bollette, e, in caso di rimodulazione, confrontare subito le nuove condizioni proposte dal nostro fornitore con l’alternativa più vantaggiosa sul mercato", spiega l'esperto.