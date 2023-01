Bollette, Nomisma Energia annuncia il crollo delle spese: a gennaio taglio del 33%

29 gennaio 2023 a

“Credo che all’inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime”. Parlava così ieri il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, a proposito dei costi del gas. Ed una conferma alle parole del membro del governo guidato da Giorgia Meloni è arrivata da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che al sito dell’Ansa fa sapere che “con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio dovremo avere un taglio del 33% delle bollette, dopo l'aumento del 23% di dicembre”.

Le bollette hanno travolto famiglie e imprese nel 2022: dati choc

Tabarelli, numero uno di Nomisma Energia, ha quindi rincuorato gli italiani e confermato la previsione di Giorgetti a pochi giorni dalla variazione che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) comunicherà il 2 febbraio sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti del mercato tutelato. “Per la famiglia tipo si tratta di un risparmio su base annua di 712 euro per consumi tipo di 1400 metri cubi anno” il bilancio fatto dall’esperto.