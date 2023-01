Meteo febbraio, arriva il freddo vero. Giuliacci: ondata di gelo dai Balcani

30 gennaio 2023 a

L'Italia in mezzo tra due fronti, quello gelido che viene da nord-est e i benefici influssi dell'anticiclone delle Azzorre. Il meteo di febbraio sarà il risultato di queste due spinte, spiegano gli esperti del sito di Mario Giuliacci. Insomma, da una parte "il gelo polare da est-nordest", dall'altra "un possente anticiclone delle Azzorre, che con frequenza potrebbe farci visita, appena a ovest del nostro Paese" si legge su meteogiuliacci.it. Questi due fronti sono già in azione in Europa, con l'alta pressione in arrivo da occidente e il freddo che spinge da est: "il lato più orientale della Penisola sente il gelo e la neve che ci sono sui Balcani". A febbraio, dunque, l'Italia "sarà spaccata in due" tra versante tirrenico e adriatico.

"Affondo polare". La previsione di febbraio fa battere i denti

L'inizio del mese vedrà un trionfo dell'alta pressione ma "sul finire della prossima settimana (3-4Febbraio) tutto potrebbe cambiare. Come mai? L'Anticiclone delle Azzorre potrebbe spingersi fino a latitudini molto elevate, praticamente in Scandinavia" e addio benefico influsso sulle nostre temperature. Contemporaneamente "nuove masse d’aria gelide potrebbero scendere sui Balcani" e sul nostro Paese, da nordest, "si faranno sentire molto bene i freddi venti nord-orientali, che interesseranno soprattutto i settori adriatici ed il Sud". Dopo un inizio soft, dunque, è lecito aspettarsi un febbraio 2023 caratterizzato dal un clima "decisamente freddo, con la possibilità pure di nevicate fino a quota di pianura/collina".