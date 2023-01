Temperatura più bassa in Italia in Italia, la previsione meteo a febbraio

29 gennaio 2023 a

a

a

A febbraio continuerà a fare freddo. Il colonnello Giuliacci non ha dubbi sul nuovo affondo polare: gelo e neve con temperature rigide che investiranno l'Italia. Difficile dire con esattezza il numero preciso di giorni ma la tendenza è chiara. Si legge sul sito ufficiale Meteo Giuliacci: “Già nella prima settimana del mese è attesa una nuova irruzione di gelide correnti provenienti, questa volta, da est: quindi freddo, a tratti anche intenso, già nei primi giorni del mese. Una pausa, con il temporaneo ritorno a temperature relativamente più miti, potrebbe materializzarsi intorno al 10 del mese ma, attenzione, non sembra destinata a durare molto: in base alle proiezioni dei nostri computer per metà febbraio infatti potrebbero irrompere sull’Italia gelide correnti siberiane che, in tal caso, aprirebbero le porte a un periodo davvero molto freddo. E si sa, se c’è il freddo, si aprono opportunità interessanti anche per la neve”.

“Corrente gelida, freddo e neve”. Febbraio da incubo, la previsione di Giuliacci

Dunque le temperature scenderanno ancora di più e l’esperto non esclude possibili nuove nevicate in Italia: “Nella prima parte del mese il freddo in realtà non dovrebbe risultare particolarmente intenso, e questo significa che le nevicate imbiancheranno prevalentemente le zone montuose, sebbene fino a quote basse”.