Matteo Messina Denaro, l'ultima amante confessa: “Uomo gentile e attento”

30 gennaio 2023 a

a

a

Una vita apparentemente normale, senza preoccuparsi che qualcuno lo potesse riconoscere. Emergono sempre più dettagli sugli ultimi mesi di libertà di Matteo Messina Denaro, arrestato dai carabinieri dei Ros a Palermo. A fornire ulteriori dettagli sulla latitanza del boss di Cosa Nostra è una delle sue amanti, che, riferisce il Corriere della Sera, si è recata dagli inquirenti per parlare del legame con l’uomo - riconosciuto dalle foto e dai video circolati dopo la cattura del numero uno della mafia - andato avanti per diversi masi.

Colpo di Giletti, l'intervista a Franca: è l'ex compagna di Messina Denaro

“Non avevo idea della sua vera identità, a me si è presentato con un nome diverso. Non potevo sapere che fosse Matteo Messina Denaro” la dichiarazione della testimone, che si è presentata spontaneamente per fornire i particolari. “La coppia si sarebbe vista fino a pochi giorni prima del blitz a casa di lui, l’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara. Assicura di non aver mai nutrito sospetti, parla dell’ex amante come di un uomo gentile e attento. Chi indaga, però, non è convinto che dica tutta la verità e sta cercando riscontri ai suoi racconti” la ricostruzione del quotidiano sulle azioni della donna, che al momento non è tra gli indagati. Ma l’amante non è l’unica ad aver rotto il muro di omertà intorno a Messina Denaro, con molte persone che hanno fatto sapere di averlo incontrato, senza però sospettare che fosse uno degli uomini più sanguinari della storia recente dell’Italia.