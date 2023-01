Non è l'Arena, Giletti intervista l'ex compagna di Matteo Messina Denaro: cosa dice Franca Alagna

30 gennaio 2023 a

“Signora Franca buonasera, sono Massimo Giletti, scusi se la disturbo. Le posso solo fare una domanda?”. Inizia così l’incontro tra il conduttore di Non è l’Arena - il servizio è andato in onda nel corso della puntata del 29 gennaio del programma di La7 - e Franca Alagna, ex compagna di Matteo Messina Denaro, boss della mafia arrestato a Palermo. “No, no, ve ne dovete andare” l’immediata risposta della donna, avvicinata per strada dal giornalista.

A rincarare la dose ci si mette il fratello della donna, che cerca di allontanare verbalmente Giletti dalla sorella Franca, che con Messina Denaro ha avuta una figlia, Lorenza: “Lasciate stare per favore, grazie”. “Ve ne dovete andare” ribadisce Franca Alagna, con Giletti che mantiene un tono pacato: “Una domanda era…”. “Ve ne dovete andare cortesemente, altrimenti chiamo i carabinieri. Basta, lascia stare mia sorella per favore” sbotta l’uomo, con il conduttore televisivo che cerca di calmare pure lui: “Ma una domanda si può fare? Michele, Michele, una domanda si può fare…”. La risposta di Michele Alagna mentre si allontana in macchina è perentoria: “Non si può fare niente, basta, siamo stanchi”. I due si allontanano in macchina mentre Giletti fa un ultimo tentativo: “Come mai sua sorella non vive più nella casa paterna?”, “Lasciatela stare” la risposta seccata. “Ci vuole coraggio ad andare fino a lì sotto” il commento di Gaspare Mutolo, ex mafioso pentito, al rientro in studio dopo il servizio.