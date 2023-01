Sparatoria ad Alatri, gravissimo un ragazzo di 18 anni colpito alla testa

30 gennaio 2023 a

Sparatoria ad Alatri, in provincia di Frosinone, gravissimo un giovane di 18 anni. I fatti si sono svolti in via Liberio nei pressi di Largo Cittadini, poco dopo le 20. Il proiettile lo ha colpito alla testa e le sue condizioni sono gravissime. L’autore del gesto avrebbe sparato almeno una volta e al momento è sconosciuto e si è dato alla fuga. Sul posto i Carabinieri e i mezzi dell’Ares 118. Tutto è avvenuto poco distante a un bar in cui si stava svolgendo il comizio elettorale per le regionali del candidato Antonio Pompeo, riporta Ciociaria Oggi nella sua edizione online. L'incontro del candidato al consiglio regionale per il Pd è stato subito interrotto dopo che è stato avvertito lo sparo e si è capito cosa era successo poco distante.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti il colpo sarebbe partito da uno scooter con in sella due uomini, uno dei quali ha sparato all'indirizzo di un gruppo di ragazzi seduti su una scalinata. Il giovane colpito è stato trasferito con l'eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma e sarebbe in condizioni gravissime.