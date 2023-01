Ucraina, Crosetto zittisce Travaglio: "Non posso ignorarlo"

Giada Oricchio 26 gennaio 2023 a

Undici mesi di guerra in Ucraina e nessun spiraglio di pace. L’invasore russo continua a bombardare il Paese confinante (sta usando anche i missili ipersonici Kinzhal), la resistenza di Kiev regge grazie all’aiuto militare e finanziario degli Usa e dei paesi alleati. L’Italia sta per varare un nuovo decreto aiuti all’Ucraina che consente l’invio di armi nella stessa modalità del governo Draghi e domani il ministro della Difesa, Guido Crosetto, incontrerà a Roma l'omologo francese, Sebastien Lecornu per la fornitura ai soldati del presidente ucraino Volodymyr Zelensky del sofisticatissimo sistema di difesa terra-aria Samp-T in grado di intercettare aerei e droni nel raggio di 100 chilometri e missili, sia balistici che da crociera, entro 25 chilometri. In attesa del drammatico appuntamento istituzionale, Crosetto ha replicato al direttore del “Fatto Quotidiano”,

Marco Travaglio. Con un post sul suo profilo Twitter, il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha corretto un articolo che etichetta lui e la premier Giorgia Meloni come guerrafondai (“le dichiarazioni di Crosetto indicano chiaramente che la guerra è in casa”) puntualizzando due aspetti: “Ci sono cose che vanno ignorate ed altre che devono avere risposte. Come l’occhiello del Fatto Quotidiano di oggi. Tanto per capirci, caro Marco Travaglio, 1) questo sarà il primo decreto a contenere solo armi difensive e aiuti civili. 2) il Ministro lavora per la pace”.