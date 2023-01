Guerra Ucraina, l'allarme di Kiev: i russi usano missili ipersonici

Giada Oricchio 26 gennaio 2023 a

Sono 11 le vittime degli ultimi raid russi sull’Ucraina e Kiev accusa: “Usano missili ipersonici”. La guerra è giunta al 337esimo giorno e corre verso una nuova escalation. Oggi un’ondata di attacchi dell’esercito russo ha ucciso 11 persone e ferito altre 11. Lo ha riferito alla tv nazionale il portavoce dei servizi di emergenza, Oleksandr Khorunzhyi. Sull’altro fronte, i soldati di Kiev hanno rivendicato di aver abbattuto 47 dei 55 missili lanciati dagli invasori. Tra i razzi ci sarebbe stato almeno un balistico ipersonico Kh-47 Kinzhal di alta precisione.

La propaganda russa gli attribuisce una gittata massima di 2.000 km (gli esperti militari occidentali ritengono che non sia realistica ipotizzando un massimo di 1.200 km) e una velocità durante l'avvicinamento finale al bersaglio tra 10.620 e 12.250 km/h (Mach 10), con la capacità di ridurre drasticamente la possibilità di intercettazione. Non ci sono informazioni precise sull’arma, tuttavia si ritiene che disponga di differenti tipi di testata: convenzionale, termonucleare, termobarica, a submunizioni e perforante/esplosiva per bersagli protetti. Il missile, di fabbricazione russa, è stato pensato per neutralizzare obiettivi navali d'importanza strategica, quali portaerei e incrociatori. Intanto, la Polonia ha confermato che consegnerà i potenti carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina “entro poche settimane, non appena le truppe di Zelensky avranno finito l’addestramento necessario”.